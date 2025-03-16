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Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında ücretsiz internet dönemi

Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında ücretsiz internet dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet hizmetinin başladığı açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı.

Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcının erişim sağladığını, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını açıkladı.

Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.

Uraloğlu, siber güvenlik testlerinin tamamlandığını ve kurum ağına yönelik herhangi bir güvenlik zafiyetinin tespit edilmediğini kaydetti.

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