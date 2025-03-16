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Bayramda nakit para çekecekler dikkat! İki bayram arası ATM limit değişikliği

Bayramda nakit para çekecekler dikkat! İki bayram arası ATM limit değişikliği

Para çekme limitleri yeniden değişiyor. ATM'ler iki bayram arasında yapılacak yeni değişiklik için kolları sıvadı. Bayramdan sonra ATM'lerden para çekenler için yeni dönemde limitler 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükseltilecek. Her yılın başında güncellenen para çekme limitleri, bu yıl sabit bırakılmıştı.

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Ramazan Bayramı'ndan sonra ATM limitlerinde güncellemeye gidilecek. Günlük para çekme limitleri 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükseltilecek. Kurban bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyacı nedeniyle yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için değişiklik planlanıyor.

Nakit para çekenler dikkat

Sözcü'de yer alan habere göre, Ramazan Bayramı'ndan sonra ATM günlük para çekme limitleri 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükseltilecek. Güncelde birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlarken, değişiklik sonrası limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükselmesi planlanmakta. QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

ATM limitleri güncelleniyor

Yüksek enflasyon nedeniyle nakit kullanımının giderek zorlaştığı belirtilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni banknot basmaması da vatandaşların büyük tutarlarda para çekme işlemlerinde sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Bu yılın başında güncellenmeyen para çekme limitleri, artan fiyatlar karşısında yetersiz kaldı. Bankalar, yüksek komisyon kesintileriyle eleştirilirken, ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısını çözmek amacıyla iki bayram arasında limit artışına gitmeye hazırlanıyor.

ATM
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