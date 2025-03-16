Şampiyon sakatlık sonrası Medipol ile mindere geri döndü

Sporcuların sıklıkla karşılaştığı sakatlıkların başında ön çapraz bağ yaralanmaları ve menisküs yırtıkları yer alıyor.

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Milli tekvando sporcusu ve Avrupa şampiyonu Selahattin Akbaş da bu tür bir yaralanma sonucu Medipol Bahçelievler Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Okan Tezgel, “Başarılı bir ameliyatın ardından milli sporcumuzun ön çapraz bağı yeniden onarıldı.

Sporcularda yaşanan ciddi diz yaralanmaları, performanslarını etkileyerek uzun süreli tedavi süreçlerine yol açabiliyor. Özellikle tekvando gibi yüksek efor gerektiren sporlarda, ön çapraz bağ yaralanmaları ve menisküs yırtıkları sıkça karşılaşılan sorunlar arasında. Milli tekvando sporcusu ve Avrupa şampiyonu Selahattin Akbaş, bu tür bir sakatlık nedeniyle Medipol Bahçelievler Hastanesi’ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Okan Tezgeltarafından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve sporcunun sağlığına kavuşması için önemli bir adım atıldı.

DİZDEKİ YARALANMA VE AMELİYAT SÜRECİ

Yapılan muayenede Akbaş’ın dizinde ciddi şişlik ve ağrılar tespit ettiklerini belirten Op. Dr. Tezgel, “Dizine basamayan hastamızda, şişlik ve ağrıların yanı sıra menisküs yırtığına bağlı olarak dizde bir kilitlenme ve hareket kısıtlığı da söz konusuydu” dedi. Yapılan röntgen ve MR sonuçları, ön çapraz bağ yırtığı ve menisküsün kova sapı yırtığına işaret etti. Cerrahi müdahale sürecinde önce menisküs yırtığını tedavi ederek cerrahi müdahale sürecinden önce artroskopik olarak yırtılmış ve değiştirmiş olan menisküs yırtığını yerine oturttuk ve 5 dikişile tespitini sağladık. Ardından ön çapraz bağı anatomik olarak yeniden inşa ettik.” dedi.

SPORCU OLMANIN ÖNEMİ

Sporcularda karşılaşılan en yaygın yaralanmalardan biri olan ön çapraz bağ ve menisküsyırtıkları olduğunun altını çizen Op. Dr. Tezgel, “Ameliyatın yanı sıra, iyileşme süreci de oldukça kritik. Hastamıza yük vermeden önce menisküsün iyileşmesini sağlamak için dikkatli bir rehabilitasyon süreci başlatıyoruz. Akbaş’ın tedavisinde hızlı ve kontrollü bir süreç izledik. Sporcuların iyileşme süreleri de diğer bireylere göre daha kısa olabiliyor, ancak dikkatli bir yaklaşım şart.” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM”

Milli sporcu Selahattin Akbaş, tedavi süreci ve doktoru Op. Dr. Okan Tezgel’e olan güvenini dile getirerek, “Ameliyatımı Okan hocam yaptı. Bu bir ekip işi ve ben şimdi üzerime düşeni yapacağım. Artık uzun bir rehabilitasyon süreci var ama bu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Belli bir süreç istiyor, yaklaşık 7-8 aylık bir iyileşme sürecim olacak.” dedi. Akbaş, bu zorlu sürecin ardından daha güçlü bir şekilde spor hayatına devam etmeyi hedeflediğini belirtti.