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Bodrum FK çıkışa geçti Rize'den 3 puanla döndü

Bodrum FK çıkışa geçti Rize'den 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

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Son 6 karşılaşmada 4. galibiyetini alan Sipay Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais ile çıktığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmezken, Çaykur Rizespor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.

7. dakikada Çaykur Rizespor atağında Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sousa, direk dibinde başarılı oldu.

22. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan atakta Ege'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda Alikulov'a çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Sipay Bodrum FK atağında sol kenardan kullanılan kornerde topu defans uzaklaştıramadı. Brazao, topu penaltı noktasında Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta topu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

32. dakikada Sipay Bodrum FK'nin sağ kanattan kullanılan kornerde topu sol çaprazda önünde bulan Bardhi'nin şutunda kaleci Tarık Çetin yine gole izin vermedi.

40. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Fredy'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Samet Akaydın, 40. dakikada da orta alanda Sipay Bodrum FK'nin gelişen atağında topa elle müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

44. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında kaleye uzak mesafeden Hojer'in yaptığı vuruşta kaleci Sousa'dan seken topu defans uzaklaştırdı.

62. dakikada Sipay Bodrum FK farkı ikiye çıkarttı. Çaykur Rizespor'da yapılan top kaybının ardından topu kapan Mohammed, ceza sahasının solunda bulunan Bardhi'yi gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

90+2. dakikada Sipay Bodrum FK'da defansın arkasına sarkan Puscas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin başarılı oldu.

İki takım da net gol pozisyonu üretemediği ikinci yarıda, Sipay Bodrum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin (Dk. 74 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 45+2 Mocsi), Samet Akaydın, Hojer, Varesanovic (Dk. 46 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 46 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 79 Ayberk Karapo), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 74 Emrecan Bulut), Sowe

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 63 Celustka), Mohammed, Ege Bilsen (Dk. 82 Okita), Fredy (Dk. 82 Puscas), Brazao (Dk. 63 Seferi), Bardhi (90+5 Enes Öğrüce)

Goller: Dk. 22 Fredy, Dk. 62 Bardhi (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 40 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Samet Akaydın, Dk. 45+5 Olawoyin, Dk. 49 Buljubasic, Dk. 66 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 28 Brazao, Dk. 53 Üzeyir Ergün, Dk. 79 Sousa (Sipay Bodrum FK)

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