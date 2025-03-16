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Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın öğleden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşları uyardı.

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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına dayanarak, yarın öğle saatlerinden itibaren başkentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Valilik, özellikle güney ve güneybatı yönlerinden esecek şiddetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönüşebileceğini belirtti.

OLASI RİSKLERE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Yetkililer, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın çeşitli riskleri beraberinde getirebileceğini belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu olası tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi:

Çatı uçması: Şiddetli rüzgarın binaların çatılarını sökebileceği ve çevreye zarar verebileceği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar: Özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Toz savrulması: İç kesimlerde meydana gelebilecek toz savrulmalarının görüş mesafesini düşürebileceği aktarıldı.
Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri: Lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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