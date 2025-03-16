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Starbucks'tan kuryeye 50 milyon dolar tazminat!

Starbucks'tan kuryeye 50 milyon dolar tazminat!

ABD’de bir mahkeme, 2020 yılında Starbucks kuryesi Michael Garcia’nın üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucu yaşadığı yanıklar ve sinir hasarı nedeniyle şirkete 50 milyon dolar tazminat ödeme cezası verdi.

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ABD'nin Kalifornia eyaletinde 2020 yılında Starbucks'ın, bir servis kuryesinin üzerine sıcak kahve dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluştuğu olayın ardından mahkeme kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

NTV'de yer alan habere göre, Michael Garcia isimli Starbucks kuryesi, 2020'de Los Angeles'ta araba servisinden sıcak içecek alırken içeceklerin kucağına döküldüğünü belirtti. Olayın sonucunda Garcia'nın genital bölgesinde sinir hasarı ve ciddi yanıklar meydana geldi. Dava, Starbucks'ın içeceklerin kapağını düzgün kapatmayarak özen yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla açıldı.

MARKADAN İTİRAZ

Mahkeme kayıtlarına göre, Garcia'nın yaşadığı zararlar arasında fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu ve anksiyete yer aldı. Starbucks'a, Garcia'ya 50 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiği karar verildi.

Ancak, Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada "Bay Garcia'ya sempati duyuyoruz ancak jürinin bu olayda bizim hatamız olduğuna dair kararına katılmıyoruz ve verilen tazminatın aşırı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, şirket, mağazalarında her zaman en yüksek güvenlik standartlarına uyduklarını belirtti.

Bu dava, 1994'te McDonald's'a karşı açılan ve bir kadının sıcak kahve dökülmesi sonucu üçüncü derece yanıklar almasıyla ilgili ünlü davayı hatırlatıyor. O davada davacı Stella Liebeck'e başlangıçta yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödenmişti.

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