2 gün önce kaybolmuştu! Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

Hatay Samandağ ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan arama çalışmalarında, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.Abone ol
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu.
İlçenin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.