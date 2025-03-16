BIST 10.841
DOLAR 36,64
EURO 39,89
ALTIN 3.521,41
HABER /  GÜNCEL

2 gün önce kaybolmuştu! Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

2 gün önce kaybolmuştu! Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

Hatay Samandağ ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan arama çalışmalarında, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.

Abone ol

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu.

İlçenin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Bal diye zehir satıyorlar: Taklit bal bakanlığın listesinde
Bal diye zehir satıyorlar: Taklit bal bakanlığın listesinde
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı
Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı
Bodrum FK çıkışa geçti Rize'den 3 puanla döndü
Bodrum FK çıkışa geçti Rize'den 3 puanla döndü
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Siyonizm uyarısı
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Siyonizm uyarısı
Şampiyon sakatlık sonrası Medipol ile mindere geri döndü
Şampiyon sakatlık sonrası Medipol ile mindere geri döndü
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta afet konutları şantiyelerinde inceleme yaptı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta afet konutları şantiyelerinde inceleme yaptı
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
Bayramda nakit para çekecekler dikkat! İki bayram arası ATM limit değişikliği
Bayramda nakit para çekecekler dikkat! İki bayram arası ATM limit değişikliği
Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında ücretsiz internet dönemi
Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında ücretsiz internet dönemi