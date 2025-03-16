BIST 10.841
DOLAR 36,64
EURO 39,89
ALTIN 3.521,41
HABER /  GÜNCEL

Bal diye zehir satıyorlar: Taklit bal bakanlığın listesinde

Bal diye zehir satıyorlar: Taklit bal bakanlığın listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine, piyasada yaygın satılan bir bal markası eklendi. 11 Mart’ta yapılan güncellemede, "GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE" firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı tespit edildi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlere devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor. Son güncellemeyle birlikte, bal kategorisinde yer alan bir ürünün sahte olduğu ortaya çıktı.

SAHTE BAL LİSTEDE YERİNİ ALDI

Bakanlık tarafından https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşılan listede, bir bal markasının kalite standartlarına uymadığı ve içerisinde yabancı maddeler tespit edildiği bildirildi.

11 Mart’ta yapılan güncellemede, "GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE" firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Laboratuvar analizleri sonucunda, bu balların doğal olmadığı, içerisine yabancı maddeler eklendiği ve tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar içerdiği belirlendi.

bal
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı
Hapse girmemek için 13 çocuk yaptı 14. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı
Bodrum FK çıkışa geçti Rize'den 3 puanla döndü
Bodrum FK çıkışa geçti Rize'den 3 puanla döndü
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Siyonizm uyarısı
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Siyonizm uyarısı
Şampiyon sakatlık sonrası Medipol ile mindere geri döndü
Şampiyon sakatlık sonrası Medipol ile mindere geri döndü
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta afet konutları şantiyelerinde inceleme yaptı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta afet konutları şantiyelerinde inceleme yaptı
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
Bayramda nakit para çekecekler dikkat! İki bayram arası ATM limit değişikliği
Bayramda nakit para çekecekler dikkat! İki bayram arası ATM limit değişikliği
Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında ücretsiz internet dönemi
Uraloğlu duyurdu: Tren garlarında ücretsiz internet dönemi
Tuncer Bakırhan: Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli'ye dua ediyor
Tuncer Bakırhan: Doğu ve Güneydoğu şimdi Devlet Bahçeli'ye dua ediyor
Rekabet Kurulu'ndan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e soruşturma