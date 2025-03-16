Bal diye zehir satıyorlar: Taklit bal bakanlığın listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine, piyasada yaygın satılan bir bal markası eklendi. 11 Mart’ta yapılan güncellemede, "GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE" firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlere devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor. Son güncellemeyle birlikte, bal kategorisinde yer alan bir ürünün sahte olduğu ortaya çıktı.

SAHTE BAL LİSTEDE YERİNİ ALDI

Bakanlık tarafından https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşılan listede, bir bal markasının kalite standartlarına uymadığı ve içerisinde yabancı maddeler tespit edildiği bildirildi.

11 Mart’ta yapılan güncellemede, "GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE" firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Laboratuvar analizleri sonucunda, bu balların doğal olmadığı, içerisine yabancı maddeler eklendiği ve tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar içerdiği belirlendi.