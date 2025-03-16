Göztepe ile Eyüpspor, 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor, 65. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle öne geçerken, 67. dakikada Romulo'nun penaltı golüyle Göztepe skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe-ikas Eyüpspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.
62. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde giren İsmail Köybaşı'nın şutunda kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ayak içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1
67. dakikada Göztepe atağında Juan'ın sol kanattan ortasında top Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in pasında ceza sahası sağ önünde topla buluşan Romulo'nun şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
78. dakikada Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Romulo'nun plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.