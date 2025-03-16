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Sivasspor'da tehlike çanları! Hatayspor 3 golle kazandı

Sivasspor'da tehlike çanları! Hatayspor 3 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Hatayspor’un gollerini Boutobba, Burak Yılmaz ve Kilama kaydederken, Sivasspor’un golleri Koita ve Manaj’dan geldi. Bu sonuçla Hatayspor 19 puana yükselse de düşme hattından çıkamazken, Sivasspor 27 puanda kalarak kritik bir kayıp yaşadı.

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bilal Boutobba, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ve 65. dakikada Guy-Marcelin Kilama'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 23. dakikada Bengali-Fode Koita ve 58. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Atakaş Hatayspor'da Francisco Calvo 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Atakaş Hatayspor ligde 19 puana yükseldi ancak 18. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Net Global Sivasspor ise 27 puanda kaldı ve düşme hattındaki rakibi Sipay Bodrum FK'nın kazandığı haftada kritik bir kayıp yaşayarak 16. sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor deplasmanına konuk olacak; Net Global Sivasspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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