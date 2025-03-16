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Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güvenli şekilde Suriye'ye dönenlerin sayısının 873 bine ulaştığını açıkladı. Suriye'de düzen ve istikrar sağlandıkça bu rakamın daha da artmasının beklendiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Yılmaz: "8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır. Suriye'de düzen ve istikrarın tesis edilmesiyle birlikte, bu sayının artması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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