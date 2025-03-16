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Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, Eşme-Ulubey kara yolunda pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 71 yaşındaki sürücü Halil Y. hayatını kaybetti, pikap sürücüsü M.G. ve eşi H.G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, M.G. ve H.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Uşak'ın Ulubey ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.G. (50) yönetimindeki 48 ABL 88 plakalı pikap Eşme-Ulubey kara yolu Gedikler mevkisinde karşı yönden gelen Halil Y. (71) idaresindeki 35 KY 032 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan pikap sürücüsü ve eşi H.G. (41) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Halil Y. ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.G. ve H.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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