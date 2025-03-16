Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. 75. dakikada Samsunspor'dan Marius Mouandilmadji kırmızı kart görmesine rağmen Fenerbahçe üstünlük sağlayamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe 62 puana yükselirken, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Samsunspor’dan Marius Mouandilmadji, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62 yaptı. Samsunspor ise 51 puana yükseldi.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 9 puan gerisine düştü.

Süper Lig’e verilecek milli aranın ardından Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Fenerbahçe 0 - 0 Samsunspor

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

90'Köşe vuruşunda En-Nesyri muhteşem bir kafa vuruşu yaptı, Okan Kocuk inanılmaz bir kurtarış yaptı.

90'Karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi.

75'Karşılaşmanın 4. dakikasında sarı kart gören Marius Mouandilmadji, hakeme itirazı sırasında temas ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

73'Fenerbahçe gole yaklaştı! Oğuz Aydın'ın sol kanatta açtığı ortaya arka direkte hareketlenen Szymanski, kafa vuruşunu yaptı ama top direkten auta gitti.

70'Yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından maçın temposu düştü.

49'Fenerbahçe'de Kostic'in şutu, Zeki Yavru'dan döndü. Sarı-lacivertliler, elle oynama itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR ile konuştuktan sonra oyunu devam ettirdi.

46'İkinci yarıya Samsunspor başladı.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

42'Mücadelenin bu bölümünde tempo oldukça düşük.

31'Talisca'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Okan'da kaldı.

25'Carlo Holse, ceza sahası içinde yerde kaldı. Cihan Aydın, kalk dedi.

21'Talisca, ceza sahasına çalımlarla girdi ama Dzeko ile Talisca arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu tehlikeli olabilecek atak ofsayt ile sonuçlandı.

18'Oğuz Aydın, ceza sahası dışından kaleyi hafif sağ çaprazdan gören noktadan sol ayağıyla kaleyi düşündü ama kaleci Okan gole izin vermedi.

8'Fenerbahçe, ilk dakikalarda rakibine baskı kurmak istiyor. Samsunspor ise hızlı ataklarla pozisyon arayışında ama henüz net bir fırsat yok.

1'İlk düdük çaldı ve maça Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Mert, Fred, Amrabat, Kostic, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko

Reeder Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Yunus Emre, Zeki, Bennnasser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius