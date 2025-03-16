Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. En az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Uduokhai, sezonu kapattı.

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Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiğini açıkladı. Ameliyat olacak olan Uduokhai en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu kapsamda Uduokhai sezonu kapatmış oldu.

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından Felix Uduokhai'nin sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai’nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

SEZONU KAPATTI

Ameliyat olacak olan Uduokhai en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu kapsamda Uduokhai sezonu kapatmış oldu.