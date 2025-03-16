BIST 10.841
DOLAR 36,64
EURO 39,89
ALTIN 3.521,41
HABER /  SPOR

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde Kuzey Koreli Pang Chol Mi ile karşılaşan Buse Naz, üç sette de rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu. Daha önce 2022’de altın, 2019’da gümüş madalya kazanan milli boksör, olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarındaki madalya koleksiyonunu genişletti.

Abone ol

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada final maçları başladı.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya alan Buse Naz, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmişti.

İlgili Haberler
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!
Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!
Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı
Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı
ABD'den Husilere gözdağı: Saldırılar amansız sürecek
ABD'den Husilere gözdağı: Saldırılar amansız sürecek
Husilerden ABD'ye misilleme: Uçak gemisini hedef aldılar
Husilerden ABD'ye misilleme: Uçak gemisini hedef aldılar
Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Hakan Fidan, Cenevre'deki Kıbrıs toplantısına katılacak
Hakan Fidan, Cenevre'deki Kıbrıs toplantısına katılacak
Sivasspor'da tehlike çanları! Hatayspor 3 golle kazandı
Sivasspor'da tehlike çanları! Hatayspor 3 golle kazandı
Göztepe ile Eyüpspor, 1 puana razı oldu
Göztepe ile Eyüpspor, 1 puana razı oldu
Starbucks'tan kuryeye 50 milyon dolar tazminat!
Starbucks'tan kuryeye 50 milyon dolar tazminat!
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ege Denizi'nde korkutan deprem!