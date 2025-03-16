Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde Kuzey Koreli Pang Chol Mi ile karşılaşan Buse Naz, üç sette de rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu. Daha önce 2022’de altın, 2019’da gümüş madalya kazanan milli boksör, olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarındaki madalya koleksiyonunu genişletti.

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Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada final maçları başladı.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya alan Buse Naz, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmişti.