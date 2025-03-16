Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 62’ye çıkardı. Teknik Direktör Jose Mourinho, "Gol atamayınca kazanamıyorsunuz" diyerek takımın kaçırdığı fırsatlara dikkat çekerken, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 62 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Gol atamadık. Kaybetmemiz imkansızdı çünkü gol şansı vermedik. İkinci yarının başında enerjimiz düşüktü bu yüzden değişiklik yaptım. Duygusal anlamdan bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Çok önemli şanslar yarattık. Gol atmamak daha zordu. Gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Kazanmak için gol atmanız lazım."

Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk şansı kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Jose Mourinho, "Evet." şeklinde yanıtladı.