BIST 10.841
DOLAR 36,68
EURO 39,91
ALTIN 3.518,20
HABER /  DÜNYA

Mısır'da 3 bin 500 yıldan daha eski kraliyet mezarı bulundu

Mısır'da 3 bin 500 yıldan daha eski kraliyet mezarı bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, 3 bin 500 yıldan daha eski bir döneme ait kraliyet mezarı keşfedildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pensilvanya Üniversitesinden arkeoloji ekibinin, güneydeki Abydos'taki Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e ait bir kraliyet mezarı keşfettiği belirtildi.

Yüksek Eski Eserler Konseyi'ne bağlı bir diğer arkeoloji ekibinin de güneydeki Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Abydos'taki kraliyet mezarının keşfi, Cebel Anubis nekropolündeki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel kanıtlar sunuyor. Bu mezarlar MÖ 1700-1600 yılları arasına tarihleniyor." ifadesi kullanıldı.

Banavit'teki çömlek atölyesine ilişkin olarak ise "Bu atölyenin, antik dönemde Dokuzuncu Bölge'ye çömlek ve cam tedarik eden en büyük üretim merkezlerinden biri olduğu" belirtildi.

Bakanlık, "Bu iki keşfin duyurulmasının yalnızca Mısır'ın turizm çeşitliliğini tanıtmak ve dünyaya kadim Mısır medeniyetini daha iyi anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda araştırmacılara çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını." kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve AK Parti MKYK üyesi Özil İngiltere'de iftara katıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve AK Parti MKYK üyesi Özil İngiltere'de iftara katıldı
Bursa'da bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü
Bursa'da bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü
Barcelona durdurulamıyor Atletico Madrid'e 4 gol
Barcelona durdurulamıyor Atletico Madrid'e 4 gol
Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi
Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi
Netanyahu, Şabak Direktörü Bar'ı görevden alıyor
Netanyahu, Şabak Direktörü Bar'ı görevden alıyor
Kadıköy'de maç bitti saha karıştı
Kadıköy'de maç bitti saha karıştı
Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı
Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı
Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!
Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!
Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu