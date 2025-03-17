Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adam ateşe verildi ve yüzünde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan mağdurun durumunun stabil olduğu belirtilirken, polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Olay anına ait görüntülerde adamın kaldırımda battaniyeye sarılı halde durduğu görüldü.Abone ol
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda korkunç bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 49 yaşındaki bir adam ateşe verildi, adamın yüzünde yanıklar oluştu.
SALDIRGAN ARANIYOR
Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, mağdurun kaldırımda, üstü çıplak ve mavi bir battaniyeye sarılı halde durduğu görülüyor.
Polis, adamın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yetkililer hala saldırganı arıyor.