BIST 10.841
DOLAR 36,66
EURO 39,91
ALTIN 3.521,41
HABER /  DÜNYA

Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi

Times Meydanı'nda dehşet: Bir adam ateşe verildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adam ateşe verildi ve yüzünde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan mağdurun durumunun stabil olduğu belirtilirken, polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Olay anına ait görüntülerde adamın kaldırımda battaniyeye sarılı halde durduğu görüldü.

Abone ol

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda korkunç bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 49 yaşındaki bir adam ateşe verildi, adamın yüzünde yanıklar oluştu.

SALDIRGAN ARANIYOR

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, mağdurun kaldırımda, üstü çıplak ve mavi bir battaniyeye sarılı halde durduğu görülüyor.

Polis, adamın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. 

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yetkililer hala saldırganı arıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu, Şabak Direktörü Bar'ı görevden alıyor
Netanyahu, Şabak Direktörü Bar'ı görevden alıyor
Kadıköy'de maç bitti saha karıştı
Kadıköy'de maç bitti saha karıştı
Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı
Beşiktaş'ın yıldız ismi sezonu kapattı
Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
Devlet Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!
Mourinho'dan puan kaybı sonrası şampiyonluk yorumu!
Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı
Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı
ABD'den Husilere gözdağı: Saldırılar amansız sürecek
ABD'den Husilere gözdağı: Saldırılar amansız sürecek
Husilerden ABD'ye misilleme: Uçak gemisini hedef aldılar
Husilerden ABD'ye misilleme: Uçak gemisini hedef aldılar
Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Cevdet Yılmaz, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı