Barcelona durdurulamıyor Atletico Madrid'e 4 gol

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda 4-2 yenerek maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

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Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçta, ev sahibi Atletico Madrid ilk yarının son dakikalarında Julian Alvarez'in 45. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarının başlarında da baskısını sürdüren Diego Simeone'nin öğrencileri 2. golü 70. dakikada Alexander Sorloth ile buldu. Ancak Barcelona bu dakikadan sonra toparlandı ve Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin 72. dakikada attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi. 78 dakikada Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla beraberliği yakalayan Barcelona, son dakikalara kadar mücadeleyi bırakmadı ve 92. dakikada genç yıldızı Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti.

Dokuz dakika ek sürenin oynandığı karşılaşmada, Torres kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü 98. dakikada kaydetti.

60 puanı yükselen Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in önünde averaj üstünlüğü ve maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 56 puanla LaLiga'da 3. sırada yer alıyor.