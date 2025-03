Murat Ongun meydan okudu: Faturayı çıkarın anında istifa edip sizden özür dileyeyim

İBB iştiraki Medya A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Medya A.Ş.'nin, CHP kurultayında delegelere 1200 cep telefonu verdiğini iddia eden gazeteci Nuray Başaran'a sert çıktı. Ongun, "O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum. Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim." dedi.

Abone ol

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş'nin ihale süreçlerinde tanıdıklarına ayrıcalık tanıdığı öne sürülen ve bir televizyon kanalında, "CHP kurultay delegelerine 1200 cep telefonu alındı ve bu alımı Medya AŞ yaptı" iddiasıyla gündeme gelen Murat Ongun ile görüştü.

CHP'ye kurultay soruşturmasında Medya A.Ş.'nin delegeler 1200 cep telefonu verdiği iddiasına sert çıkan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun, Erkin'e konuştu:

"Düşünseniz; TGRT Haber’de bir gazeteci; ‘CHP kurultay delegelerine 1200 cep telefonu alındı. Bu alımı Medya AŞ yaptı.’ diye iftira atıyor sonra bu yalan dediğimizde ‘Bana bunu diyenin alnını karışlarım. Belgesi elimde olmasa bunu söylemem’ diyor.

Benim alnımı karışlayacağına, elinde olduğunu iddia ettiği faturayı yayınlayabilse sorun çözülecek. Ama olmayan fatura yayınlanır mı? Sözüm ona aynı yayındaki gazeteci arkadaşlardan biri de ‘Belgeyi gösterin de Murat Ongun utansın’ demiyor. Diyemiyorlar. Onlar da yalan olduğunu biliyor da konu farklı. Sonra ‘aparat’ dediğim için feryat figan ediyorlar.

Vasıtanızla, bir medya meydan okuması yapayım. O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum. Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim. Onurlu insanlar böyle yapmalı. Ben de onlar da. Hodri Meydan. Bekliyoruz faturayı."

Tanıdıklara ihale sürecinde ayrıcalık iddiası

Medya AŞ’nin ihale verdiği kişileri koruduğunuz, bazı tanıdıklarınıza ihale verdiğiniz yönünde iddialar var. Bu iddialara ne dersiniz ve hemen ekleyeyim, Medya AŞ’den ihale alan bir basın kuruluşu var mı?

Unutmamak lazım ki Medya AŞ, İBB’ye bağlı bir iştirak şirketi. Bu yüzden Sayıştay denetimine açık. Müfettiş denetimine açık. Ticaret Bakanlığı’ndan tutun da İçişleri Bakanlığı’na kadar onlarca devlet organının denetimine açık bir şirket. Açık derken, gelsinler denetlesinler demiyorum zaten her daim denetim altındayız diyorum. İBB ve iştirak şirketleri kadar denetlenen başka bir kurum-kuruluş yok Türkiye Cumhuriyeti’nde. Üstelik didik didik denetleniyoruz. Sayıştay dahil tüm raporlarımız tüm denetimlerimiz pırıl pırıl. Hatta son seçimin ardından yani daha yeni, Ticaret Bakanlığı müfettişleri denetime geldi. Raporlarını bakanlığa sunmuşlar diye duydum. Bakanlığımız, arzu eden herkese keşke o raporu verse de herkes Medya AŞ’nin nasıl çalıştığını görse.

Keza, benimle ilgili de defalarca teftiş oldu. Özellikle 2022 yılında çok derinlemesine incelemelere tabi tutuldum. Sadece ben de değil, ailem de incelendi. Bakmadık şey bırakmadılar. Hakkımda MASAK Raporu bile hazırlandı. Her şey tertemiz çıktı. Hiç rahatsız olmadım bunlardan. Hiçbir zaman da olmam. Devletimizin ilgili her kurumuna istediği zaman, bildiğim her şeyle ilgili açıklama yaparım. Anında hesap vermeye hazırım. Yoksa sosyal medya şarlatanlarına yanıt verecek halim yok. Medya AŞ’de ihale alma koşulları bellidir. Ben medyadan gelen birisiyim. Pek çok eski medya çalışanı, yıllar önce kendi şirketlerini kurmuş. Kah etkinlik organizasyon alanında kah film çekimi, prodüksiyon alanında piyasaya iş yapmışlar. Aralarında başarılı çok insan var. Bunlardan bazıları yani daha önce tanıdığım kişiler de ihale koşullarını karşılamak kaydıyla iş alabilir. Az sayıda da olsa tanıdığım kişiler var tabi. Son olarak ne bir gazete, ne bir Tv ya da başka bir medya kuruluşunun bizden aldığı ihale bulunmamaktadır.

Para verilen gazetecilersuçlaması

Çok konuşulan bir konu daha. Para verdiğiniz gazeteci var mı? Bu çok konuşuluyor

Bu yalanı söylemekten zevk alanları birkaç gruba ayırıyorum. 1) Başarısız siyasal iletişimciler 2) ‘Bize de para verin o zaman’ duygusu yaşayan tuhaflar 3) Kıskanç loserlar

Ben merkez medyada yetişmiş gazeteci kökenli birisiyim. Siyaseten hangi tarafta olursa olsun hiçbir gazeteciye böyle bir suçlamanın yapılmasını ne kabullenirim ne tasvip ederim. Gazetecilik kıymetli ve önemli bir meslektir. Bu iktidar öncesinde 4. Kuvvet olarak gösterilirdi basın. Güçlerin tamamı bire indiği için şimdi hatırlamıyorlar bile.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmaya ilişkin gazeteci Nuray Başaran'dan açıklamalar gelmişti.

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında soruşturmaya ilişkin savcılık kaynaklarından edindiğini söylediğ bilgileri aktaran Başaran, "1200 küsür cep telefonu alındığı tespit edilmiş kurultay için. 3-4 tane şirketten alınmış. Bunların bilgilerine faturalarına ulaşıldı. Zaten 1200 küsür delege listesi telefon numaları var ya savcılık, o e-mail üzerinden kimlerin şu anda kullandığını, bir kısmının sattığını biliyoruz. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.'den ödenmiş." ifadelerini kullanmıştı.