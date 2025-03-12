CHP'ye şaibeli kurultay soruşturması 1200 küsür cep telefonu Medya A.Ş.'den ödendi iddiası

Gazeteci Nuray Başaran, CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında savcılık kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı. Başaran, "1200 küsür cep telefonu alındığı tespit edilmiş kurultay için. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.'den ödenmiş." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmaya ilişkin gazeteci Nuray Başaran çarpıcı bilgiler aktardı.

TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri aktaran Başaran, "1200 küsür cep telefonu alındığı tespit edilmiş kurultay için. 3-4 tane şirketten alınmış. Bunların bilgilerine faturalarına ulaşıldı. Zaten 1200 küsür delege listesi telefon numaları var ya savcılık, o e-mail üzerinden kimlerin şu anda kullanıdığını bir kısmının sattığını biliyoruz. Cep telefonlarının faturaları Medya A.Ş.'den ödenmiş." dedi.

Gözler İBB'ye ait Medya A.Ş.'ye çevrildi

Medya A.Ş., İBB'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketlerinin ortaklığıyla kuruldu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun, aynı zamanda İmamoğlu'nun da danışmanlığına yürütüyor.