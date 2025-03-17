Bugün yağmur, yarın kar geliyor! Sıcaklık 20 derece düşüyor, bu illerde kar alarmı

Yurt genelinde hava durumu tahminleriyle ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, 17 Mart Pazartesi bugün itibarıyla hava sıcaklıkları 20 derece birden düşüyor. Vatandaşlar özellikle "İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt ararken; uzmanlardan açıklama geldi. Meteoroloji tarafından da 26 il için sarı kodlu uyarı verildi.

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Sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Yeni hafta ile birlikte kara kış adeta geri dönerken, yüzünü gösteren bahar havası ise bir süre ortalarda olmayacak. 17 Mart 2025 Pazartesi bugün itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıklarının 20 derece birden düşmesi beklenirken; İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek. Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu tahminleri gelirken; yer yer kar yağışının etkili olacağı öğrenildi. Öte yandan 26 il için de sarı kodlu uyarı geldi.

17 MART BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul’da ve Marmara’da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Persembe ve Cuma günleri ülkenin genelinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de kar yağışları bekliyoruz.” dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Çalışkan, “İstanbul’da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul’da kar yağışı ihtimali de var.” diye konuştu.

26 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN BUGÜN İÇİN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL?

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.