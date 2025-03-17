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CHP’nin ön seçim sandıkları Yüksek Seçim Kurulu’ndan

CHP’nin ön seçim sandıkları Yüksek Seçim Kurulu’ndan

CHP’nin 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde kullanılacak sandık ve oy verme kabinleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından sağlanacak. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun başvurusu üzerine, kurulun aldığı kararla ilçe seçim kurulları, sandık ve kabinleri CHP ilçe başkanlıklarına tutanak karşılığında teslim edecek. YSK, ilgili kararını ilçe seçim kurullarına da iletti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart’ta gerçekleştireceği ön seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) sandık ve oy verme kabini desteği alacak.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, CHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 24 Şubat 2025 tarihinde YSK Başkanlığı’na bir dilekçe sundu. YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında toplanan kurul, CHP’nin ön seçiminde şeffaf oy sandıkları ve kapalı oy verme kabinlerinin kullanılması talebini kabul etti.

Karara göre, ilçe seçim kurulları tarafından CHP ilçe başkanlıklarına tutanak karşılığı sandık ve oy verme kabinleri teslim edilecek. YSK, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına konuyla ilgili resmi kararını da iletti.

CHP
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