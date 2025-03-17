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Sigaraya zam yağmuru! Fiyat listesi yine değişti

Sigaraya zam yağmuru! Fiyat listesi yine değişti

Sigaraya zam üstüne zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Yeni fiyat listesi yarından itibaren geçerli olacak.

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Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Zamlı tarifeler yarından itibaren etiketlere yansıyacak.

Bir zam daha

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sigara zammını duyurdu. Zam kararının ardından bir sigara grubunun en ucuz sigarası 68 TL'ye, en pahalı sigarası 85 TL'ye yükseldi.Sigara fiyatlarında son günlerde yaşanan ciddi artış tiryakilerinin canını sıktı. Diğer sigara gruplarının fiyat listesi şöyle oluştu:


...grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL,
... grubunun en ucuz sigarası 70 TL, en pahalı sigarası 90 TL,
... grubunun en ucuz sigarası 75 TL, en pahalı sigarası 91 TL,
... grubunun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası 89 TL,
... grubunun fiyatı 80 TL.

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