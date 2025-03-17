Nihat Kahveci Fenerbahçe'ye eleştiri: Maçı izlerken 76 dakika bayıldım

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'nin futbonunu eleştirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da yorumlarda bulundu. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Hakem kötü, iki takımın performansı kötü. Biz niye UEFA Kupası bekliyoruz? Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılsak ne olacak? Esnedim, uyuyordum. Maçı izlerken 76 dakika bayıldım. Samsunspor'a bakınca nasıl lig üçüncüsü diyorsun."

"OĞUZ OLMASA KALEYE GİTMİYOR"

"Fenerbahçe'nin bugün ilk yarıdaki oyunu çok ağır tempo. Oğuz olmasa Fenerbahçe rakip kaleye gitmiyor. Koskoca Fenerbahçe takımı sadece kenar ortası düşünür mü ya! Bir takımın bir opsiyonu olmaz ağabey. Fenerbahçe son 20 dakikada pozisyona girdi mi girdi."

"BUNLARIN HİÇBİRİ MAZERET DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin 1 maçı eksik. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe - Trabzonspor oynuyor. Maçı kazansan bile o zaman. 6+1 puan farkı oluyor. 62. dakikaya kadar Fenerbahçe taraftarının takımını itmesi gereken anlar vardı. Cuma sabahı maç bitti bak. Bunların hiçbiri mazeret değil bak ama Fred ile Amrabat orta sahası 120 dakika oynadı o maçta. Ben taraftarın destekle itmesini beklerdim ama oyunda bir gram taraftarı çağırmadı."

"ŞAMPİYONLUK MATEMATİKSEL OLARAK BİTMEDİ AMA..."

"Şaka gibi. Şu 4 günde UEFA ve üstüne lig. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dinamik değişti. Puan farkı 9+1. Şampiyonluk matematiksel olarak bitmedi tabii ama birinin de o 22 dakikalık bölümde gol atabilmesi lazımdı."

"HERKES SONUCA BAKAR"

"Fenerbahçe için birisi sezon sonu Galatasaray şampiyon olur da çıkarsa, Samsunspor maçı yüzünden ligi verdik dese onun alırı olmaz. Herkes sonuca bakar. Etkisi tabii ki vardı ama asıl konuşulması gereken Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin 1 gol bile bulamaması."

"HAKEME DOKUNAMAZSIN"

"Bence bu kaybı Fenerbahçe taraftarı çok beklemiyordu. Sen hiçbir mazeret üretmeden Samsunspor'u yenmen lazım. Olmaz. Marius'a bu arada ilk sarı kartı neden verdiler anlamadım. Ama ikinci sarı kartta bir profesyonel futbolcu hakemi tutup kolundan çekmenin direkt kırmızı kart olduğunu bilmez mi? Hakeme dokunamazsın. İki takım lehine de hakemin yanlış kararları oldu."