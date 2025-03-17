Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indiren zanlı tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kimliği ve adresi tespit edilen şüphelinin evine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Adreste çocuk istismarı içeren videoların indirildiği 19 harici bellek, 31 CD ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.