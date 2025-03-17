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Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indiren zanlı tutuklandı

Mersin'de internetten çocuk istismarı içeren video indiren zanlı tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kimliği ve adresi tespit edilen şüphelinin evine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adreste çocuk istismarı içeren videoların indirildiği 19 harici bellek, 31 CD ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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