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MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini paylaştı

MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini paylaştı

MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini yayımladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya merkezli elektronik satış mağazaları zinciri MediaMarkt, Kadınlar Günü vesilesiyle 5-8 Mart tarihlerinde en çok tercih edilen ürünleri duyurdu.

MediaMarkt Türkiye'nin satış verilerine göre, 5-8 Mart döneminde en çok kulak üstü ve içi olmak üzere kulaklık, akıllı telefon ve tablet tercih edildi. Teknoloji ürünlerinde en çok tercih edilen renkler ise siyah, gri, beyaz ve mavi oldu.

MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve mobil uygulamasında tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği teknoloji ürünleri arasında, tablet kalemi, güç adaptörü ve klavye gibi aksesuarlar da yer aldı.

Çay makinesi, kahve makinesi, epilasyon cihazı, buharlı ütü gibi kişisel bakım ve ev aletleri de hayatına keyif ve pratiklik katmak isteyenlerin favorileri arasında yer aldı.

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