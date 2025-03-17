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Kuveyt Türk, ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdi

Kuveyt Türk, ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdi

Kuveyt Türk, dış ticaret işlemlerinde ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdiğini duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan yeni hizmet sayesinde, dış ticaret müşterileri ithalat akreditifi başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan internet şube üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Müşteriler internet şube üzerinden ithalat akreditiflerini listeleyip ödeme akışlarını başlatarak işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetebilecek.

Daha önce yalnızca şubeler aracılığıyla yapılabilen ithalat akreditifi işlemlerinin dijitalleştirilmesi, müşteri deneyimini iyileştirmenin yanı sıra iş süreçlerini de hızlandırıyor.

Kuveyt Türk ayrıca, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) kayıt, İhracat Vesaik Mukabili kayıt ve ithalat transferi gibi dış ticaret işlemlerinde de müşteri odaklı dijital çözümler sunarak işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli yönetmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, banka olarak, uçtan uca dijitalleşme misyonu doğrultusunda dış ticaret müşterilerinin finansal işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yönetebilmeleri için dijital çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, "İthalat akreditifi başvuru işlemlerinin internet şube üzerinden yapılabilmesi, müşterilerimize zaman kazandırırken iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu yenilikle, dış ticaret işlemlerinde dijitalleşme sürecine öncülük ediyoruz. Dijital bankacılık alanındaki yatırımlarımızı artırarak müşterilerimizin dijital çözüm ortağı olma hedefiyle onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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