BIST 10.840
DOLAR 36,69
EURO 39,95
ALTIN 3.520,50
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan KOBİ'lere özel avantajlı 'Ramazan Kredisi'

Akbank'tan KOBİ'lere özel avantajlı 'Ramazan Kredisi'

Akbank, 36 aya varan vadede sunduğu Ramazan Kredisi ile KOBİ'lere esnek finansman fırsatı sağlıyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Ramazan Kredisi, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını esnek koşullarla karşılamasına olanak veriyor.

Kampanya ile 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulurken, işletmelerin ödeme planlarını kendi nakit akışlarına uygun şekilde belirlemelerine yardımcı da olunuyor.

Ödemeler aylık eşit taksitlerle yapılabileceği gibi, dileyen işletmeler 3 ay ödemesiz dönem ya da haftalık taksitli ödeme avantajından da yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank olarak KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın, iş süreçlerine destek olmanın en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Ramazan ayı gibi iş hacminin arttığı dönemlerde, müşterilerinin nakit akışlarını daha rahat yönetebilmeleri için yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini aktaran Oğuz, "Ramazan Kredisi ile KOBİ'ler hem işlerini güvenle büyütebilecek hem de ödeme planlarını kendi dinamiklerine uygun şekilde belirleyerek esneklik kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini paylaştı
MediaMarkt Türkiye, Kadınlar Günü alışveriş trendlerini paylaştı
NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi
NBA'de Cavaliers'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Kuveyt Türk, ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdi
Kuveyt Türk, ithalat akreditifi başvuru sürecini dijitalleştirdi
Rubio: Husilere saldırarak dünyaya iyilik yapıyoruz
Rubio: Husilere saldırarak dünyaya iyilik yapıyoruz
Candan Erçetin, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile konser verecek
Candan Erçetin, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile konser verecek
Nihat Kahveci Fenerbahçe'ye eleştiri: Maçı izlerken 76 dakika bayıldım
Nihat Kahveci Fenerbahçe'ye eleştiri: Maçı izlerken 76 dakika bayıldım
Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın 3 bin 500 lirayı aştı
Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın 3 bin 500 lirayı aştı
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Sigaraya zam yağmuru! Fiyat listesi yine değişti
Sigaraya zam yağmuru! Fiyat listesi yine değişti
Husiler ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman'ı 2. kez vurdu
Husiler ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman'ı 2. kez vurdu
Aile boyu ihanet için istenen ceza belli oldu! Onurlarını Mossad'a satmışlardı
Aile boyu ihanet için istenen ceza belli oldu! Onurlarını Mossad'a satmışlardı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları