Akbank'tan KOBİ'lere özel avantajlı 'Ramazan Kredisi'

Akbank, 36 aya varan vadede sunduğu Ramazan Kredisi ile KOBİ'lere esnek finansman fırsatı sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Ramazan Kredisi, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını esnek koşullarla karşılamasına olanak veriyor.

Kampanya ile 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulurken, işletmelerin ödeme planlarını kendi nakit akışlarına uygun şekilde belirlemelerine yardımcı da olunuyor.

Ödemeler aylık eşit taksitlerle yapılabileceği gibi, dileyen işletmeler 3 ay ödemesiz dönem ya da haftalık taksitli ödeme avantajından da yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank olarak KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın, iş süreçlerine destek olmanın en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Ramazan ayı gibi iş hacminin arttığı dönemlerde, müşterilerinin nakit akışlarını daha rahat yönetebilmeleri için yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini aktaran Oğuz, "Ramazan Kredisi ile KOBİ'ler hem işlerini güvenle büyütebilecek hem de ödeme planlarını kendi dinamiklerine uygun şekilde belirleyerek esneklik kazanacaklar." ifadelerini kullandı.