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HABER /  POLİTİKA

DEM Parti heyeti, MHP Grubunu ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEM Parti heyeti, MHP Grubunu ziyaret etti

DEM Parti MHP'yi ziyaret etti. MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli "Ziyarette olmayı arzu ederdim" dedi.

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DEM Parti, temaslarına devam ediyor. Bugün iki ziyaret gerçekleştirecek olan DEM Parti'nin ilk ziyareti MHP'ye gerçekleşti.

Bahçeli görüşmede yer almazken; MHP Genel Başkan Yardımcılar Semih Yalçın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Gülistan Koçyiğit ve Sırrı Süreyya Önder katıldı.

Ekol TV muhabiri Selda Güneysu aktardığı bilgiye göre MHP lideri Devlet Bahçeli "Ziyarette olmayı arzu ederdim" dedi.

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