Doğum paraları artacak doğum izni uzatılacak! Annelere peş peşe müjde

Anneler için yeni bir dönem başlıyor. Doğum izni artırılıyor, doğum paraları yükseliyor. Ayrıca yarı zamanlı çalışma da kamuda yaygınlaşıyor. Çalışan anneler için daha iyi koşullar gündemde. Çalışan kadınlara yönelik yeni düzenlemelerin ayrıntıları ise netleşti. Uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma gibi yeni modeller de devreye girecek.

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Anneler için dev ekonomik destek paketleri devreye alınacak. Doğum paraları artacak, doğum izni uzatılacak ve yarı zamanlı çalışma fırsatları sunulacak. Hem maddi hem de zaman imkanlarıyla anneler desteklenecek. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden sonra kadınlara ve annelere yönelik düzenlemeler de ardı arkası kesilmiyor. İşte müjdelerin ayrıntıları.

ANNELERİN DOĞUM İZNİ ARTIYOR

Takvim Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, kadın çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler kapsamında doğum izninin uzatılması gündeme geldi. Aynı zamanda kamuda yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için de çalışmalar başladı.

KADIN ÇALIŞANLARA MADDİ DESTEK ARTIYOR

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte annelere yönelik destekler hızkazanıyor. Yeni torba yasa kapsamında, 1 Ocak 2025 sonrası doğum yapan anneler için maddi yardımlar artırılıyor. Buna göre, birinci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, sonraki çocuklar için ise 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

ANNELER ÇOCUKLARIYLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRECEK

Annelere sadece maddi destek değil, daha fazla vakit geçirebilmeleri için de yeni çalışma modelleri sunuluyor. Uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma gibi seçenekler gündemde. Doğum izninin artırılması için Çalışma Bakanlığı ve Nüfus Politikaları Kurulu da harekete geçti.

KAMUDA YARI ZAMANLI ÇALIŞMAYA YEŞİL IŞIK

Kamu çalışanları için uzun zamandır beklenen esnek ve yarı zamanlı çalışma modeli için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda dünya örnekleri incelendi ve Türkiye’ye özel bir model geliştirilmesi üzerine çalışmalar başladı.

YÖNETMELİK ÇIKMADI MEMURLAR BEKLEMEDE

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme bulunsa da yönetmelik henüz çıkmadığı için anneler bu haktan faydalanamıyor. Mevcut taslak metin üzerinde çalışmalar sürüyor ve yönetmelik tamamlandığında kamuda çalışan anneler doğum sonrası yarı zamanlı çalışabilecek.