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Bursa'da tartıştığı kiracısını öldüren ev sahibi hakkında karar

Bursa'da tartıştığı kiracısını öldüren ev sahibi hakkında karar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kiracısını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Murat Ofluoğlu (42), maktul Cihat Can'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ofluoğlu, evini nişanlısıyla oturacaklarını söyleyen Cihat Can'a kiraladığını ancak daha sonra komşulardan şikayet gelmesi üzerine dairenin girişine kamera taktığını anlattı.

Eve çok sayıda kişinin girip çıktığını gördüğünü ve gayrimeşru işlerin yapıldığını öne süren Ofluoğlu, Can'ın eve bir süre gelmemesi üzerine kilidi değiştirdiğini ifade etti.

Daha sonra Can'ın eve tekrar girdiğini ve ödeme yapmadan oturmaya devam ettiğini iddia eden Ofluoğlu, anahtarı teslim etmesini istediği Can'ın olay günü evinin önüne geldiğini anlattı.

Can'ın taksiyle geldiğini belirten Ofluoğlu, "Ben anahtarı bırakması için sepeti saldım, mizah yaptı ve 'anahtar yok' dedi. 'Anahtarı vermeyeceksen niye geldin?' dedim. İşler çirkinleşiyordu." diye konuştu.

Kimseyi öldürmek istemediğini dile getiren Ofluoğlu, kendisine karşı argo kelimeler kullanıldığını ileri sürerek, evde bulunan tüfekle aşağı indiğini, korku ve panikle ateş ettiğini, Can'ın öldüğünü karakolda öğrendiğini sözlerine ekledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını, haksız tahrik indirimiyle 18 yıla düşürdü.

Bursa'da 2023'ün haziran ayında Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokağı'nda, Cihat Can (46) ile ev sahibi Murat Ofluoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ofluoğlu tüfekle Can'a ateş etmişti. Ağır yaralanan Can, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Ofluoğlu ise gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Ofluoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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