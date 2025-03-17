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HABER /  POLİTİKA

Cevdet Yılmaz'dan geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre, Suriyelilerden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların sayısı 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arası 145 bin 639, ⁠2017-2025 arası toplam 885 bin 642'dir." ifadesini kullandı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç verilerinin dinamik olup gün gün değişebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün yaptığım bir konuşmada, 6 Mart tarihini esas alarak geriye dönüşlerde genel sayının 873 bin olduğunu ifade etmiştim.

Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre Suriyelilerden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların sayısı, 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arası 145 bin 639, ⁠2017-2025 arası toplam 885 bin 642'dir.

İlk aşamada sınır ötesi harekatlar ile oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri dönüşler yaşandı. Ardından, diktatör rejimin devrilmesi ile geriye dönüşler hızlandı. Yeniden yapılanma sürecinde olan Suriye'de güvenlik şartları, temel hizmetler ve ekonomik ortam iyileştikçe bu sayıların daha hızlı artması beklenmektedir."

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