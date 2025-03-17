Hepsiburada'da kampanya temizlik ürünlerinde indirim fırsatı

Hepsiburada, başlattığı "Bahar Temizliği" kampanyasıyla temizlik ve düzeni ön planda tutanlar için özel fırsatlar sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Bahar Temizliği kampanyasıyla kullanıcılarına keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Yaşam alanlarını tazelemenin pratik yollarını sağlayan kampanya kapsamında hijyen malzemelerinden düzenleme çözümlerine, ileri teknoloji temizlik cihazlarından ferahlatıcı ev ürünlerine kadar geniş bir ürün seçkisi, avantajlı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Evde hijyen sağlamaya yardımcı yüzey temizleyiciler, çamaşır bakım ürünleri ve çeşitli temizlik malzemeleri, temizlik sürecini zahmetsiz hale getiren robot süpürgeler, buharlı temizleyiciler ve yüksek performanslı elektrikli süpürgeler, mutfak ve banyo gibi sık kullanılan alanlara yönelik yenilikçi çözümler, kampanya kapsamında yer alıyor.

Düzenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak isteyenler için pratik depolama alternatifleri ve günlük hayatı kolaylaştıran hijyen ürünleri, baharın tazeliğini evlere taşımak isteyenler için ferahlatıcı oda kokuları ve tamamlayıcı dekoratif ürünler de uygun fiyatlarla sunuluyor.