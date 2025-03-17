Suriye, Hizbullah'ın Suriyeli üç askeri kaçırıp öldürdüğünü iddia etti

Suriye-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar ve gerilim, bölgede sivillerin güvenlik endişelerini arttırdı. Suriye ordusuna bağlı 3 askerin öldürülmesinin ardından iki ülke arasında top ve roket atışları başladı. Lübnan ordusu, Suriye’den gelen ateşe karşılık verdiğini açıklarken, sivil halk bölgeden uzaklaşıyor. Suriye, Hizbullah’ı askerlerini kaçırmak ve öldürmekle suçlarken, Hizbullah bu iddiaları reddetti.

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Suriye-Lübnan sınırında yaşanan gerilim ve çatışmalar, bölgede güvenlik endişelerini artırırken, taraflar arasında karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Suriye ordusuna bağlı 3 askerin sınır hattında öldürülmesinin ardından iki ülke arasında top ve roket atışları başladı. Çatışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiği belirtilirken, bölgedeki sivil halkın güvenlik endişesiyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, el-Kasr beldesinde dün Suriyeli 2 askerin öldürüldüğü ve bir askerin yaralandığı ifade edildi. Yaralı askerin hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, 3 askerin cenazeleri Suriye makamlarına teslim edildi. Lübnan ordusu, bu olayın ardından güvenlik tedbirlerini artırırken, Suriye makamlarıyla yoğun temaslarda bulunduğunu duyurdu. Ancak daha sonra Suriye tarafından Lübnan’ın sınır bölgelerine atışlar başladı ve Lübnan ordusu da buna karşılık verdi. Lübnan ordusu, güvenliğin sağlanması ve sınır istikrarının korunması için Suriye ile iletişimin sürdüğünü belirtti.

HİZBULLAH, 3 SURİYE ASKERİNİ PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna bağlı 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan’a kaçırdığını ve infaz ettiğini öne sürdü. Humus’un batısındaki Zeya Barajı yakınlarında meydana gelen olayın ardından Suriye Savunma Bakanlığı, Hizbullah’ın bu “tehlikeli tırmanışına” karşı gerekli önlemleri alacağını ve sınıra takviye kuvvet gönderdiklerini açıkladı.