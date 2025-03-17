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İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia eden kişiyi tehdit eden 2 kişi İzmir'de tutuklandı

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia eden kişiyi tehdit eden 2 kişi İzmir'de tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla şikayette bulunan kişiyi tehdit ettikleri belirlenen ve İzmir'de gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Ankara'da şikayette bulunan O.Ö'yü ölümle tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan F.E.H. ve Y.E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "silahlı yağma", "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "yalan beyanda bulunma" suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Ankara'da şikayette bulunan O.Ö, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle polise başvurmuş, polis ekipleri şüphelilerin F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etmişti.
İzmir'de bir evde ikamet ettikleri belirlenen şüpheliler, Ankara ve İzmir emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerden F.E.H'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, Y.E.Ş'nin ise çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.
Şüphelilerin İzmir'de kaldıkları günübirlik evde yapılan aramalar neticesinde O.Ö'yü ölümle tehdit ederken gösterdikleri havalı tüfek de ele geçirilmişti.
F.E.H. ve Y.E.Ş'yi yakalama çalışmalarında ise bir kadın, şüpheliler tarafından ikametinde zorla alıkonulduğunu, hesabından cebir ile para gönderdiğini ifade ederek şikayetçi olmuştu.

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