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HABER /  DÜNYA

59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi

 Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani şehrinde 59 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını sonrası ülkede ilan edilen 7 günlük ulusal yas uygulamaya girdi.

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Hükümetin ulusal yas ilanının ardından ülkedeki devlet kurumları ve kamuya açık alanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla dün akşam İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

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