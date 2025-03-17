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Doktorlara vergi denetimi yapıldı 15 milyar liralık hasılat sekreter veya eski eşte çıktı

Doktorlara vergi denetimi yapıldı 15 milyar liralık hasılat sekreter veya eski eşte çıktı

Doktorları mercek altına alan Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 milyar TL'lik kazancın gizlendiğini ortaya çıkardı. Yapılan denetimlerde gizlenen paralar, sekreter veya eski eşlerin hesaplarında yakalandı. Maliye'ye yakalanan doktorların çoğu uzlaşmayı tercih etti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaçağına yönelik denetimleri devam ediyor.

Vergi adaleti sağlamak için başlatılan çalışmalarda önemli vergi kaçakları saptanmaya başladı. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, en son özel muayene sahibi doktorları mercek altına aldı.

Yapay zeka kullanıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kendi elindeki veriler ve bankalardan aldığı verileri yapay zeka yardımıyla analiz etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre GİB'în elindeki verilerin analiz edilmesi sonucu, 33 bin riskli doktor mükellef bulundu. İkinci aşamada riskli tespit edilen doktorların, birinci derecedeki yakınlar, eski eş ve çalışanlarında hesap hareketleri kontrol edildi. Bu denetimlerde de, 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sekreterin hesabında 5 milyon lira

Yapılan denetimlerde bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan bir sekreterin banka hesabında 5 milyon liralık hareket tespit edildi. Bir başka örnekte de eski eşin hesabında hareketlilk tespit edildi. Yetkililer, bu gibi durumlarda paranın kaynağını açıklamasını istediklerini belirttiler. Kaynak açıklanmazsa paranın doktorun olduğu kabul edilerek, mükellefin gönüllü uyuma davet edildiği öğrenildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın doktorlara yönelik yaptığı denetimlerinde yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulduğu belirtildi. Tespit edilen doktorlarla görüşüldüğü, yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği öğrenildi.

Gönüllü uyuma giren mükelleflerin, elde ettiği hasılat için beyanname verdiği belirtildi. Gönüllü uyuma giren mükallefler için vergi zıyai cezasının da uygulanmadığı vurgulandı.

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