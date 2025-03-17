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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei, yeni kulaklığı FreeArc'ı Türkiye'de satışa sundu

Huawei, yeni kulaklığı FreeArc'ı Türkiye'de satışa sundu

Huawei, günlük ve spor kullanıma uygun "FreeArc" kulaklıklarını Türkiye'de satışa çıkardığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, açık duyum teknolojisiyle kullanıcılara müzik dinlerken, çevresiyle etkileşimde kalma imkanı sunan FreeArc kulaklıklar, hafif ve kolay kullanımı sayesinde konfor sağlamayı hedefliyor.

Adaptif ses yönetimi ve kulağı tam kapatmayan tasarımı sayesinde kullanıcılara çevresel sesleri duyma esnekliği veren FreeArc kulaklıklar, "Ters Ses Dalgası" sistemiyle dışarıya ses sızıntısını önleyerek görüşme ve medya içeriklerini daha gizli bir şekilde dinletiyor.

"IP57" sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklılığı tescillenen FreeArc, sporcuların ve aktif kullanıcıların yoğun tempoda rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. Yüksek kaliteli ses sürücüleri ve özel ses teknolojisi sayesinde zengin bir müzik deneyimi yaşatan ürün, yapay zeka destekli mikrofonları sayesinde gürültülü ortamlarda net görüşmeler yapılmasına olanak tanıyor.

"Al Life" uygulamasıyla tüm özelliklerine erişilebilen kulaklık, kişiselleştirilebilme ve birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilme özelliklerine sahip. FreeArc, tek şarjla 7 saat kesintisiz kullanım sunarken, taşınabilir şarj kutusuyla bu süreyi 28 saate kadar çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj özelliği ise 3 saatlik ek kullanım sağlıyor.

Türkiye'de satışa sunulan FreeArc, Huawei'nin internet sitesinden 31 Mart'a kadar 500 lira sepet indirimi avantajı ve kayıp kulaklık desteği hediyesiyle kullanıcılarını bekliyor.

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