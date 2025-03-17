Hareketli dakikalar! İhbara giden 2 polis, keser ve bıçakla yaralandı
Niğde'de ihbara giden 2 polisi bıçak ve keserle yaralayan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Aydınlık Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları A.G. (50) ve D.E'ye (30), şüpheli E.Y.Ö. (18) bıçak ve keserle saldırdı.
Yaralanan polisler, zanlıyı ayağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polisler ile E.Y.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.