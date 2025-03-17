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Hareketli dakikalar! İhbara giden 2 polis, keser ve bıçakla yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hareketli dakikalar! İhbara giden 2 polis, keser ve bıçakla yaralandı

Niğde'de ihbara giden 2 polisi bıçak ve keserle yaralayan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Alınan bilgiye göre, Aydınlık Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları A.G. (50) ve D.E'ye (30), şüpheli E.Y.Ö. (18) bıçak ve keserle saldırdı.

Yaralanan polisler, zanlıyı ayağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polisler ile E.Y.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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