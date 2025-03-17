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Yarın ve çarşambaya dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yarın ve çarşambaya dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Yurdun bazı kesimlerinde, yarın ve çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuzey, Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, İç Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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