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Vakıfbank'tan kredi kartında doğa dostu proje

Vakıfbank'tan kredi kartında doğa dostu proje

VakıfBank, geri dönüştürülebilen plastikten ürettiği "Recycle Kredi Kartı" ile müşterilerinin doğaya duyarlı bir yaşam tarzı benimsemesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, doğa dostu bir yeniliğe imza atarak Recycle Kredi Kartı'nı müşterileriyle buluşturdu.

Geri dönüştürülebilen plastikten üretilen Recycle Kredi Kartı, modern ödeme sistemlerine entegre edilerek kullanıcılara her harcamalarında doğa dostu projelere destek olma imkanı sağlıyor.

VakıfBank'ın müşterilerini çevreye duyarlı bir tüketim modeline teşvik etmek amacıyla geliştirdiği ürün, doğa dostu projeleri destekleyen ve çevreci tüketimi teşvik eden kampanyalarıyla fark oluşturuyor.

Recycle Kredi Kartı sahipleri, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) yaptıkları 250 lira ve üzeri bağışlarda yüzde 5 indirimden faydalanabiliyor. Seçili elektrikli şarj istasyonlarındaki harcamalarda ise aylık 500 liraya kadar yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Kartın dijital slip özelliği de kağıt tüketimini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

VakıfBank, Recycle Kredi Kartı ile çevre dostu bir ödeme seçeneğinin yanı sıra fiziksel kart kullanımını en aza indiren mobil cihaz ve temassız ödeme seçenekleriyle, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor.
Muhabir:Maşallah Dağ

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