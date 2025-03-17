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MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tarihi fotoğraflarını paylaştı

MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tarihi fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla, Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait havadan çekilmiş tarihi fotoğraflarını paylaştı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir." dizelerine yer verildi.

Harita Genel Müdürlüğünün arşivinden 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait Çanakkale Şehitler Abidesi'nin havadan çekilmiş fotoğraflarının sunulduğu paylaşımda, "Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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