Gazze’de can kaybı 48 bin 577’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 1 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Enkazdan çıkarılan 3 cansız beden ve hastanede yaşamını yitiren 1 kişiyle birlikte toplam can kaybı 48 bin 577’ye ulaştı. Yaralı sayısı ise 112 bini geçti.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Bölgede daha önce yaralanan bir sivilin hastanede yaşamını yitirdiği belirtilirken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında süren arama çalışmaları sonucunda 3 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 577’ye yükselirken, yaralı sayısı 112 bin 41’e ulaştı. İsrail’in hava ve kara saldırıları nedeniyle bölgedeki insani kriz derinleşirken, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen saldırılar hız kesmeden devam ediyor.