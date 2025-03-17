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Makedonya'da yangın faciası sonrası belediye başkanı istifa etti

Makedonya'da yangın faciası sonrası belediye başkanı istifa etti

Kuzey Makedonya'da 59 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınının meydana geldiği Koçani kentinin Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etti.

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Koçani Belediye Başkanı Papazov, sosyal medya hesabından, kentte dün yerel saatle 03.00'te gece kulübünde meydana gelen 59 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin yaralandığı yangına ilişkin paylaşım yaptı.

Papazov paylaşımında, "Ülkemiz ve benim için bu en zor anlarda, Koçani Belediye Başkanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa ettiğimi duyurmak istiyorum. Bu çok büyük bir kayıp. Hissettiğimiz acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. O çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum ve bazıları aile dostlarımızdı." ifadelerini kullandı.

Olay

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla dün akşam İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Kuzey Makedonya hükümeti olay sonrası ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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