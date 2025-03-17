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ABD ve İsrail'den skandal Suriye girişimi: Nereye yerleşecekler?

ABD ve İsrail'den skandal Suriye girişimi: Nereye yerleşecekler?

ABD ve İsrail'in, Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesi planı hakkında Suriye ile temasa geçmeye çalıştığı iddia edildi.

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CBS News'un adı açıklanamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in, Trump'ın "Gazzelileri yerinden etme ve başka yerlere yerleştirme planını" uygulamak için Suriye yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Buna göre, Trump yönetiminin Orta Doğu politikasına ilişkin bilgi sahibi olduğu aktarılan bir kaynak, ABD yönetiminin üçüncü taraflar üzerinden Suriye yönetimiyle iletişime geçme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Adı verilmeyen başka bir kaynak da konu hakkında Suriye yönetimiyle iletişime geçildiğini ifade ederken, Suriye tarafının yanıt verip vermediğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

ÜST DÜZEY YEKİLİDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, adı paylaşılmayan üst düzey Suriyeli bir yetkili, İsrail veya ABD'nin kendileriyle bu konuda temasa geçtiğinden haberdar olmadığını söyledi.

TRUMP'IN FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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