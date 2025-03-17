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Trump’tan Husilere sert yanıt: Sonuçları korkunç olacak

Trump’tan Husilere sert yanıt: Sonuçları korkunç olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yemen'i vurun" emriyle başkent Sana'ya düzenlenen saldırının ardından Husiler misilleme yaparken, Trump bu saldırıların sorumlusu olarak İran'ı işaret etti. Husilere büyük bir güçle karşılık vereceklerini belirten Trump, "Her sonuçları korkunç olacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yemen'i vurun" emri sonrası ABD ordusunun başkent Sana'ya düzenlediği bombardıman sonrası Husilerden gelen misilleme saldırılarına Trump'tan yanıt gecikmedi.

'HUSİLERDEN GELECEK HER SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTACAĞIZ'

Husilerin tüm saldırı ve misillemelerine büyük bir güçle yanıt vereceklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Husilerden gelecek her saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız, sonuçları korkunç olacak." dedi.

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