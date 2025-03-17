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Mansur Yavaş, Bahçeli'ye gösterdiği “kurucu önder” tepkisinde haklı mı haksız mı?

Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, MHP lideri Bahçeli'nin DEM Heyeti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne ziyareti öncesi yaptığı açıklamayı ve sonrasında Mansur Yavaş'ın ''kurucu önder'' ifadesine atıfla verdiği cevabı Flash Haber TV ekranlarında Flaş Gündem programında yorumladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı “Silah bırakın” çağrısıyla ilgili, "Çözüm sürecinin ardından azan terörizmi ortadan kaldırmak için tam 800 şehit verdik. Bu nedenle tedirginiz. Bizim bildiğimiz bir kurucu önder var, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuşmuştu.

Koflaşmış şarlatan tipler

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, DEM Heyeti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapacağı ikinci ziyaret öncesinde yazılı basın açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ''Kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, bu tanımlamayı istismar eden, üstelik Milliyetçi Hareket Partisi’ne haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir.'' dedi.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi. 

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