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Altı TV kanalına 'Gezi' incelemesi: RTÜK görüntüleri savcılığa gönderdi

Altı TV kanalına 'Gezi' incelemesi: RTÜK görüntüleri savcılığa gönderdi

Altı TV kanalına 'Gezi' incelemesi: RTÜK görüntüleri savcılığa gönderdi RTÜK, medyaya yönelik başlatılan Gezi soruşturması kapsamında Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

Barım’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'e yazı yazarak, bazı televizyon yayınlarının kayıtlarını istedi.

Başsavcılığın yazısında, "Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi" istendi.

Bunun üzerine RTÜK’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve FETÖ'den kapatılan Samanyolu Haber’in kayıtlarını gönderdiği öğrenildi.

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