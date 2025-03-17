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Uçan çatının altında kaldılar! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uçan çatının altında kaldılar! Yaralılar var

Nevşehir'de bağ evinde kuvvetli rüzgar nedeniyle düşen çatının altında kalan 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, bağ evinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle sac metalden oluşan çatı, yerinden sökülerek savruldu. Bu sırada bahçede çalışan 2 kişi, parçaların çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın gece saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

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